CdS – Osimhen dovrà scegliere (presto), tra ingaggio monstre e il suo sogno

La vicenda Osimhen deve trovare un epilogo al termine delle sue vacanze, con all’orizzonte l’Arabia e le sue offerte monstre, il Galatasaray che non può andare oltre un certo limite, e il sogno di giocare in Premier League, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Osi ci sta pensando. Dalla Saudi Pro League sono convinti che alla fine il sì arriverà. Osi però vorrebbe restare in Europa, ma sa bene che cifre del genere potrà guadagnarle solo in Arabia. Tornare a disputare la Champions League, nel caso, avrà per lui un prezzo: 23 milioni a stagione a cui rinunciare. Ovvero la differenza tra i 40 dell’Al-Hilal e i 16 del Galatasaray. Uno sforzo enorme, per il club di Istanbul, come confermato dal vicepresidente, Abdullah Kavukcu, secondo cui l’offerta per Osi – che attualmente guadagna 10 milioni – ha una data di scadenza. Converrà affrettarsi. Alternative valide, a parità di stipendio, non ce ne sono in Europa. La Premier League, il suo sogno storico, non farà follie per lui. Liverpool, United e Chelsea sono alla finestra, ma alle proprie condizioni”.

Factory della Comunicazione