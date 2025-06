Cds, Mandarini: “Nunez obiettivo concreto, Beukema può esserci a Dimaro! Su Noa Lang…”

Fabio Mandarini , giornalista del Corriere dello Sport, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘Radio Napoli Centrale’:

“Nunez obiettivo concreto. Osimhen non deve bruciarsi. Beukema può esserci a Dimaro” – “Bisogna credere all’arrivo di Darwin Nunez, ma in questa fase decisiva bisogna cautela. Poi, ovviamente, c’è da segnalare il gradimento del calciatore. Bisogna trovare l’accordo con il club, ma tutti sanno la forza economica del Napoli e tutti sanno anche la fretta del club partenopeo. Il Napoli non si farà prendere dalla gola, è normale che si acceleri e poi vada un po’ a rilento. Se Osimhen fosse andato già via, il Napoli avrebbe sicuramente una certezza in più. Ma il colpo Lang, il quale è ormai agli sgoccioli, è stato finanziato quasi del tutto dagli incassi ricevuti dai riscatti di Caprile, Natan e Gaetano.