Anguissa in Camerun: partita con i vecchi amici nel suo vecchio quartiere

Il fascino del calcio giocato è un qualcosa di irresistibile, specie quando si torna nel luogo in cui si è cresciuti e quando si è circondati da amici. Sembra saperlo bene Frank Anguissa, attualmente in vacanza nel suo Camerun e allo stesso tempo già smanioso di rimettersi al “lavoro” dopo il quarto scudetto conquistato in Italia col Napoli un mese fa. Nonostante il ritrovo agli ordini di Antonio Conte sia fissato solo intorno alla metà del mese di luglio, l’ex Fulham non ha perso tempo, decidendo di anticipare a modo suo la preparazione fisica e tecnica in vista del primo ritiro di Dimaro.

Relax sì, ma sempre ricercato in un rettangolo da gioco, come in occasione dell’anno del terzo tricolore, e anche stavolta preferendo curiosamente la terra battuta. Si può dire che è ormai tradizione consolidata per il numero 99 azzurro, immortalato negli scorsi giorni mentre si concedeva una partitella tra vecchi amici nel suo quartiere di Yaoundé, la capitale del Camerun. Ad accompagnarlo sempre i colori del suo Napoli, in tonalità leggermente più scura: una maglia blu navy a maniche rigorosamente lunghe. A fare da contorno invece, come si nota nel video circolato e divenuto immediatamente virale su Tik Tok, un’invidiabile cornice di pubblico, a bordo campo e sugli spalti. In tantissimi infatti non hanno perso l’occasione di assistere dal vivo alla partita del loro connazionale, supportandolo al grido di «Champion d’Italie», «Campione d’Italia».

Due significative parole a sottolineare tutta l’aura raggiunta dal centrocampista azzurro.