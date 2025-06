Sollitto: “Meret andava blindato prima; Lang ottimo acquisto”

VINCENZO SOLLITTO A RADIO MARTE: “ Per il rinnovo di Meret forse c’è stato un ritardo in quanto Manna sta attenzionando altre situazioni di mercato, uno come Alex va blindato subito. Non credo – ha detto l’ex dirigente dell’Anderlecht a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live – ci sia il rischio di vederlo andar via, ma ripeto, fosse dipeso da me avrei concluso il rinnovo molto prima, In quanto in questi periodi si sa che l’attenzione è sulle trattative in entrata ed in uscita piuttosto che sui rinnovi. Lang è un ottimo acquisto, ha 26 anni, è maturo ed è nel giro della nazionale. Manna ha pensato a lui già a gennaio per sostituire Kvaratskhelia. Rispetto al georgiano ha caratteristiche diverse ma sono entrambi calciatori di piede destro che giocano a piede invertito, per cui potrebbe essere il sostituto ideale del calciatore andato al Paris Saint-Germain. Inoltre fa gol, assist, e potrebbe addirittura fare il titolare con Conte. In difesa Beukema è un ottimo profilo, anche perché conosce la Serie A: condivido l’idea del Napoli di puntare su giocatori che già conoscono il campionato italiano perché questo rappresenta un chiaro vantaggio per l’allenatore. Nunez piace molto a Conte, è un attaccante dinamico, poi starebbe al tecnico decidere se farlo giocare insieme a Lukaku o come alternativa cambiando modulo di gioco”.