Simeone può salutare: oltre alla Serie A c’è una pista in Spagna per il Cholito

Fuori squadra ci è rimasto Raspadori, che non ha ancora chiaro il suo futuro a Napoli. Ma il duo di punta è di tutto rispetto. Quantità e mestiere. L’apporto di Giovanni Simeone nell’ultima stagione è stato più limitato rispetto a quanto aveva fatto per il terzo scudetto con Spalletti. Meno gare, meno spazio, anche meno gol. Uno solo in campionato e appena 393 minuti giocati. Dopo tre stagioni in azzurro, potrà salutare con Conte che già disegna altri piani per l’attacco napoletano.

Le piste in A non mancano, in Spagna si è fatto avanti il Siviglia che si aggiunge alle altre pretendenti delle ultime ore. Dovrà riuscirci anche Walid Cheddira: l’italo-marocchino tornerà alla base dopo una stagione in prestito all’Espanyol, ma in Liga non ha mai lasciato il segno. Un gol nelle 22 partite giocate, una stagione senza colori come quella della squadra spagnola. Il rilancio sarà obbligatorio.

Fonte: Il Mattino