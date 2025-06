Nunez sogna l’azzurro, ma con i Reds (ancora) nessun incontro

Nel momento storico attuale, il Napoli ha un appeal discreto sui calciatori. La società sana e dal progetto serio attrae calciatori di talento e ragazzi che hanno voglia di riscatto e di farsi valere. Il club sta lavorando per offrire al proprio tecnico una rosa in grado di competere su ben quattro fronti. C’è bisogno di gol, per esempio…Scrive Il Mattino: “ Darwin Nunez è un’altra stella che sogna l’azzurro: ma la realtà è che nonostante l’apertura, netta e lapidaria, della punta uruguaiana, il Liverpool non pensa di dover dare via a un prezzo inferiore a 60 milioni . E gli azzurri, per ora, hanno detto agli agenti iperattivi del sudamericano, che sono pronti a trattare da una base di partenza di 38 milioni di euro. Ecco, per il momento un incontro ancora non c’è stato tra le due dirigenze: sono al lavoro intermediari ed emissari di primo livello: ma al momento non ci sono call per chiudere in arrivo . Ovviamente, Nunez davvero farebbe follie per vestire la maglia del Napoli .”