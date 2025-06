Noa Lang al Napoli: per Manna è l’uomo giusto per il post-Kvara

L’edizione odierna de Il Mattino scrive di Noa Lang, esterno offensivo olandese vicinissimo al Napoli di Antonio Conte:

Factory della Comunicazione

Noa segue la famiglia a Nantes e poi a Istanbul, giocherà nel vivaio francese e poi in quello del Besiktas. Calcio all around.

Al rientro in Olanda l’Ajax non se lo fa scappare. A 16 anni rischia di smettere per un problema alla schiena da cui guarirà come fa spesso: con una magia. Fa tutta la trafila e non sfugge all’occhio di ten Hag, con cui però litigherà presto: è la squadra dei Tadic (litigio anche con lui), de Ligt, Ziyech e pure Neres, quella che ha appena sognato di vincere la Champions. Lang fa l’esordio a 20 anni contro il Twente: prima gara e prima tripletta. In Eredivisie non accadeva da 60 anni. Farà all’Ajax come a scuola: non sta fermo neppure un attimo.

Le insegnanti lo mandavano in “punizione”, farà così anche il suo club. Vuole giocare ma non trova lo spazio che immagina. Così va in prestito al Twente, ma scoppia il Covid, poi la cessione al Bruges nel 2020. I lampi di talento tornano più chiari che mai. Vince due campionati, segna 38 gol in tre stagioni e il Psv non lo lascia andare altrove. Si profila la vendetta ideale contro la sua squadra del cuore: in due anni vince due volte il campionato, trascinando nell’ultima stagione con 14 reti e 12 assist.

Parole d’oro per Conte che lo aspetta. Dovevano incontrarsi già a gennaio, ma un misunderstanding temporale ha fatto saltare tutto. Anzi, ha solo rinviato. Perché Manna non lo ha mai perso di vista e ci si è tuffato nuovamente con il mercato appena riaperto. Convinto di avere tra le mani l’uomo giusto per rimpiazzare Kvaratskhelia.