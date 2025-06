Monfrecola: “Lang adatto al 4-3-3, con Conte meglio anche difensivamente”

ALESSANDRO MONFRECOLA A RADIO MARTE: “Noa Lang è un calciatore forte, tecnico, che assomiglia a Lozano, con cui ha anche giocato nel Psv, nel senso che parte da sinistra e rientra sul destro per calciare. Sa fornire ottimi assist, ha dribbling e tecnica. E’- – ha detto l’intermediario di mercato a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live – un esterno d’attacco ottimo per il sistema di gioco 4-3-3, non assomiglia a Politano però perché non è così attento come l’italiano alla fase difensiva. Con Conte probabilmente migliorerà anche sotto l’aspetto difensivo, perché è un calciatore più alla Neres, poco avvezzo a difendere, anche se il brasiliano è un calciatore di fascia mentre l’olandese gioca più a rientrare. Il Napoli, se volesse, potrebbe prendere anche Lookman, anche se il nigeriano, che è un calciatore completo e di alto livello, è costoso. Lozano manca al Napoli come il Napoli manca all’ala messicana, perchè tra di loro c’è stato un matrimonio felice. Hirving è molto legato alla piazza, ai compagni dello scudetto, è stato molto bene in azzurro e credo che al Napoli un calciatore come lui servirebbe sempre. Lozano ha dato sempre il suo contributo e non ha mai fatto polemica”