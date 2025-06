Marchetti (SkY): “Lang insieme a Chiesa è più di una possibilità per il Napoli”

Il giornalista di Sky, Luca Marchetti, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Forza Napoli Sempre. “Lang insieme a Chiesa è più di una possibilità per il Napoli. Nunez ha aperto all’azzurro, è un punto di partenza importante in una trattativa complessa”

“Lang non esclude l’arrivo di un altro esterno. Difficoltà per Ndoye, richiesta molto alta del Bologna e accordo non ancora trovato col calciatore. Rimane in piedi la pista che porta a Chiesa, un obiettivo di mercato anche a gennaio e voglioso di tornare in Italia. Potrebbe sbloccarsi anche in prestito, oggi le squadre hanno bisogno di incassare e poi c’è un limite nei prestiti quindi potrebbe sbloccarsi in prestito più in là nel mercato. Chiesa non fu pagato molto dal Liverpool perché era in scadenza di contratto con la Juve. L’anno scorso fu lui a voler restare in Premier. Se arrivassero Chiesa, Nunez e Noa Lang, ci sarebbe l’imbarazzo della scelta in attacco con giocatori sempre freschi e allo stesso livello. L’allenatore potrebbe scegliere di partita in partita. Nunez ha aperto al Napoli, disponibilità a trattare sulla base dei 5mln netti a stagione, gli ostacoli ci sono ma l’aver incassato la disponibilità del club a parlare è un punto di partenza di tutta una trattativa da fare, sperando non si inserisca nessun altro”.

