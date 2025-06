“L’unica pecca di Lang era il carattere ma ci ha lavorato ed è maturato”

Aron Winter, membro dello staff tecnico dell’Armenia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di KissKissNapoli.it.

Di seguito le sue parole:

“Conosco Noa Lang da quando giocava nelle giovanili dell’Ajax. Nella stagione 2018/19 ho avuto anche la possibilità di allenarlo perchè facevo parte dello staff tecnico dei Lancieri proprio in quel periodo. Sin da subito mi resi conto delle sue qualità tecniche: nel dribbling uno contro uno oltre che nella capacità di servire assist ai compagni e fare gol. La sua volontà di emergere si notava dal fatto che lavorava tanto sul campo, come se fosse un professionista di lunga esperienza. L’unica pecca che aveva ma su cui ha lavorato e su cui è maturato è il carattere: alle volte non gestiva al meglio i momenti difficili e negativi ma già con me cominciò un percorso di maturazione su questo aspetto. L’ho sentito l’ultima volta un anno fa circa e gli ho fatto i complimenti non solo relativamente a quanto fosse diventato forte tecnicamente e tatticamente ma anche su quanto fosse maturato caratterialmente. E’ un bravo ragazzo, sincero e onesto. Nell’ultimo anno ha collezionato ottime statistiche giocando alto a sinistra, col piede invertito. Per questo spesso si accentra per tirare a rete. In quella zona si esprime al meglio ma può giocare anche a destra o magari come trequartista alle spalle della prima punta. Di sicuro per lui essere allenato da Conte può rappresentare un ulteriore processo di maturazione: Conte può aiutarlo in fase di non possesso, cosa fondamentale per poter giocare nel campionato italiano dove è necessario sacrificarsi. Spero che col Napoli possa fare la differenza sin da subito. Conosco il vostro campionato molto bene e so che le pressioni possono essere tante, sia in positivo che in negativo. Soprattutto in piazze come Roma o Napoli. Se fai bene il calore dei tifosi ti aiuta ma se fai male devi essere forte per reggere le critiche e non farti distrarre. Anche la “privacy” è meno salvaguardata rispetto all’Olanda. Da voi si parla di calcio ogni giorno. Tutti aspetti a cui Noa dovrà adattarsi subito e bene ma sono convinto che la sua maturità unita all’aiuto di Conte gli permetterà di dare il meglio