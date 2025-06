Ciro Caruso e il suo staff hanno presentato le novità che riguardano la Scuola Calcio AFF16

Factory della Comunicazione

In una serata carica di entusiasmo e visione per il futuro, la Scuola Calcio AFF16 Ciro Caruso ha presentato ufficialmente la stagione sportiva 2025/2026, annunciando il suo storico ingresso nel campionato di Promozione. L’evento, tenutosi presso il Lido Varca d’Oro di Varcaturo, ha visto la partecipazione di dirigenti, staff tecnico, famiglie e giovani atleti, uniti dalla passione per uno sport che diventa veicolo di crescita umana e tecnica. L’atmosfera vibrante ha riflesso l’ambizione di un progetto in continua ascesa.

A fare gli onori di casa è stato Ciro Caruso, fondatore della scuola calcio, il cui ruolo nel mondo del calcio assume una caratura ancora maggiore grazie alla sua recente nomina a responsabile scouting per l’Italia della Lian Sports di Fali Ramadani, una delle agenzie di procure sportive più influenti al mondo. Questo incarico, di importanza strategica, pone Ciro Caruso al centro della scoperta dei giovani talenti nel panorama calcistico italiano.

Così Ciro Caruso: “Grazie a tutti i ragazzi e ai genitori che spesso fanno dei sacrifici per accompagnare i loro figli a inseguire i loro sogni. Noi faremo sempre il massimo per il futuro dei nostri giovani calciatori, li ascolteremo, imparando anche noi tanto da loro. La Promozione è il coronamento di un percorso di sviluppo che si è evoluto negli anni. Nel prossimo triennio ci aspettiamo un percorso di sviluppo: io, i miei fratelli e il mio staff mettiamo tutta la nostra esperienza calcistica e comportamentale al servizio dei giovani: ci teniamo a portare avanti il nostro nome, Caruso, per i valori che ci hanno insegnato i nostri genitori”.

Le parole dei dirigenti hanno sottolineato l’evoluzione di una realtà che, in pochi anni, è passata da 180 a 400 ragazzi iscritti, testimoniando la fiducia crescente del territorio flegreo (e non solo) in questa proposta formativa.

Il “Programma Tecnico Caruso”: Eccellenza e Crescita Individuale

Cuore pulsante della proposta formativa è il “Programma Tecnico Caruso“, illustrato da Pino Caruso, Responsabile del Settore di Base e allenatore della Prima Squadra. Questo metodo, fondato su affidabilità, coerenza e un’attenzione meticolosa alle esigenze di ogni singolo ragazzo, mira a una crescita tecnica di alto livello. L’obiettivo non è solo affinare le abilità calcistiche, ma costruire atleti completi, consapevoli e pronti ad affrontare le sfide del campo e della vita.

Tonino Caruso, Responsabile Tecnico del Settore Agonistico, ha poi delineato le strategie per la nuova stagione, evidenziando come la partecipazione al campionato di Promozione rappresenti un salto di qualità e una straordinaria opportunità di confronto per i giovani talenti della scuola.

“CuriAmo lo Sport”: Benessere e Valori al Centro del Progetto

Un altro pilastro fondamentale è il progetto “CuriAmo lo Sport“, presentato da Francesco Vergognini. Questa iniziativa incarna un nuovo approccio allo sport, focalizzato sulla salute e il benessere a 360 gradi. Grande attenzione è rivolta alla prevenzione degli infortuni, alla cura fisica e psicologica e alla postura – in collaborazione con il fisioterapista Manuel Caruso.

Il progetto promuove valori sani come l’aggregazione, la sana competizione e l’assistenza continua lungo tutto il percorso di crescita dei ragazzi, che possono contare su servizi di alto livello a supporto della loro carriera sportiva e personale.

Una Visione Condivisa per il Futuro

Massimiliano Quartuccio, Direttore Sportivo e Team Manager della Prima Squadra, ha parlato del futuro ambizioso della scuola calcio e del team. Pino Falcone, Direttore Generale, ha offerto una panoramica delle prospettive future, presentando lo staff tecnico che guiderà i ragazzi nella nuova stagione. La crescita del club è testimoniata anche dall’ampliamento delle sedi: oltre al Centro Ness, il Comunale di Quarto ospiterà le partite della squadra in Promozione, rafforzando la presenza nel tessuto flegreo.

Alla presentazione sono intervenuti anche Francesco Iovino, Consigliere Regionale della Campania, che ha sottolineato l’impatto sociale della scuola calcio sul territorio, e Saby Mainolfi, Responsabile Settore Giovanile SS Juve Stabia, che ha evidenziato l’importanza di investire sulla formazione completa dei giovani.

Sosteniamo i Talenti di oggi e di domani lasciando crescere in modo sereno i ragazzi!

La Scuola Calcio AFF16 Ciro Caruso si conferma non solo un luogo dove si impara a giocare a calcio, ma una vera e propria palestra di vita, grazie ad una organizzazione moderna, avanzata ma al tempo stesso in una ‘grande famiglia’ che pone il giovane atleta al centro del progetto e soprattutto al centro di un cammino di sviluppo personale naturale. Grazie alla visione internazionale del suo mentore, i giovani possono crescere, sognare e costruire il proprio futuro in un percorso formativo d’eccellenza in un ambiente sano e stimolante.

