Capitan Di Lorenzo protagonista dello spot sulla prevenzione

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, leader in campo ma anche nella salute, e per questo è protagonista di uno spot del Ministero della Salute sull’importanza della prevenzione, come sottolinea Il Mattino. “In campo riesce spesso a decidere il match con le sue giocate, ma anche fuori ha saputo dimostrare di poter fare la differenza. Primo scorcio di 2025 da assoluto protagonista per Giovanni Di Lorenzo. Dopo aver vinto da capitano il secondo scudetto in tre anni, traguardo che neanche Maradona aveva raggiunto, il numero 22 azzurro è stato scelto come testimonial per la campagna 2025 dedicata alla prevenzione. Iniziativa realizzata dal Ministero della Salute dietro produzione dell’agenzia The Right Person.

E’ da qualche giorno infatti che su Youtube e in tv circola un video spot della durata di circa 1 minuto in cui Di Lorenzo prova a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della scelta di stili di vita più sani. L’occasione per supportare l’iniziativa è stata data dall’evento tenuto dagli Stati Generali della prevenzione, che si sono svolti, a Napoli, il 16 e 17 giugno, momento in cui è stato girato anche lo spot.

In quest’ultimo il capitano azzurro finge di compiere un’intervista con un giornalista, interrompendola ogni tanto per dispensare direttamente dal monitor consigli ad alcuni “passanti” non troppo attenti alla propria forma fisica.