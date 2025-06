Calciomercato Napoli, le ipotesi in attacco

Non ci si fermerà di certo a Lang. Gli azzurri hanno bisogno di acquistare due esterni da regalare a Conte e che vanno a accompagnare Politano e Neres. I nomi in lista sono quattro. C’è anche Ndoye, che non è tramontato. Ma i colloqui con il Bologna dei giorni scorsi più che interlocutori erano stati chiarificatori: i rossoblu hanno idee precise sul prezzo dello svizzero, idee che non fanno il paio con quelle degli azzurri per il momento. Troppo alta la richiesta da oltre 40 milioni. Ma non è di certo chiusa, specie al 25 di giugno. Ci si ritroverà perché il calciatore è affascinato dall’opzione azzurra, anche se non mancano offerte da Premier League e Bundesliga per lui. Ci sono pure Sancho e Chiesa sulla lista dei desideri napoletani.

L’inglese porta con sé il peso di un ingaggio lontano dai parametri di De Laurentiis, resta un’opzione importante ma gli ultimi colloqui non hanno portato a sviluppi decisivi. E alle spalle resta la sagoma di Federico Chiesa, in mezzo all’eccesso di talento del Liverpool che potrebbe pure portarlo a decidere di rientrare in Serie A. Fonte: Il Mattino