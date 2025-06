Scozzafava: “Conte ha fatto la scelta giusta, Spalletti lasciato solo. Napoli ambizioso, segnale forte alle rivali”

Monica Scozzafava, giornalista del ‘Corriere della Sera’, ha parlato ai microfoni di ‘ Radio Napoli Centrale’ di Antonio Conte ma anche dell’ex tecnico azzurro Luciano Spalletti.

Ecco le sue parole:

“Nel corso dell’intervista a Conte, di fatto, ho visto un uomo contento di aver fatto la scelta migliore. L’ho visto già molto sul pezzo, deciso a tenere anche un po’ a bada l’entusiasmo collettivo. Comunicato del Napoli? Hanno voluto sottolineare che tutto il Napoli si muove in sede di calciomercato. Nazionale? Non mi sono fatta una bella idea, una situazione che mi ha lasciato molta amarezza. Non mi è piaciuto come è stato gestito dalla Federazione l’esonero di Spalletti. Gattuso, dal punto di vista emozionale, è la scelta giusta. Spalletti è stato lasciato da solo, anche da qualche giocatore. Errori di Spalletti? Fare il CT non è come fare l’allenatore di club: l’approccio non è stato tra i migliori. Anche se non sono sole sue le colpe. Non mi è piaciuto il fatto che sia partito troppo sicuro e sparato, poi ha corretto il tiro ma in Nazionale non hai tempo di correggere. Il Napoli sta dando un segnale alle sue avversarie sia di forza economica che sportiva. Già essere su certi obiettivi ti dà idea di club che, legittimamente, pensa di aver svoltato”.