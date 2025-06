Satin su Osimhen: ” Imprevedibile, Lanh è un ragazzo che fa danni! “

Bruno Satin, agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Osimhen è un ragazzo imprevedibile, non so dove vada in futuro. Lang? E’ forte tecnicamente, parte da sinistra e si accentra sul destro. Può fare danni, è interessante, lo conobbi quand’era al Bruges. Nunez? Forte, fisicamente è un animale, ma è anche veloce. In Serie A fa la differenza uno come lui, sapevo che a Liverpool non stava più bene e anche la moglie voleva andar via. L’ho visto in nazionale a novembre, lavora tanto per la squadra, è un top player. Bisogna capire come farlo coesistere con Lukaku, ma gli impegni saranno tanti e chi sta meglio giocherà”.

