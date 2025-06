Salvione: “Il piano del Napoli era chiaro da settimane”

“Secondo me il piano del Napoli era chiaro da settimane: puntare su Lang, Nùñez, Ndoye e Beukema come prima linea di acquisti. Se una di queste operazioni non dovesse andare in porto, ci sono numerosi piani B in ogni ruolo, da Chiesa in avanti fino agli altri nomi che circolano da tempo. Per quanto riguarda la trattativa col Bologna, è sostanzialmente congelata: c’è la clausola di Lucumì che scade il 10 luglio a 28 milioni, e finché non si risolve quella non si apre alla cessione di Beukema. In sostanza, il Napoli mantiene le sue priorità su Lang, Nùñez, Ndoye e Beukema, e non si muoverà da queste finché non ci sarà una chiusura definitiva. Tra l’altro, Lang non escluderebbe assolutamente Ndoye: il Napoli ha bisogno di fare due esterni d’attacco.”