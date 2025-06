Papà Vergara: “Antonio pronto al salto. Con De Bruyne può crescere tantissimo”

Giovanni Vergara, papà di Antonio Vergara, parla del futuro del giovane talento del Napoli a Stile Tv. “Antonio è in vacanza, quest’anno alla Reggiana ha fatto molto bene. Lui è un trequartista, a volte gioca anche sulla fascia destra, ma prevalentemente è un trequartista. Mi capita spesso di vedere qualche trasmissione campana e noto che di giovani bravi come mio figlio Vergara, ma anche Ambrosino, Iaccarino, D’Agostino se ne parla sempre molto poco. Antonio ha 22 anni e in altri paesi ragazzi della sua età sono titolari.

L’infortunio al ginocchio l’ha superato, si trattava solo di un affaticamento muscolare. Quest’anno ha fatto tanti gol, ma anche 6 assist. Non so se partirà in ritiro col Napoli, di queste questioni se ne occupa l’agente. Di sicuro, lavorare al fianco di un campione come De Bruyne può fargli bene perché potrebbe crescere moltissimo. Per la prossima stagione mi auguro il meglio per lui. Conte può essere una garanzia. Antonio è cresciuto molto caratterialmente in questi ultimi 2 anni, calcisticamente deve ancora crescere perché ha tante qualità e può ancora migliorare. Ha però molto talento e credo che per esplodere debba giocare al fianco di calciatori più forti di lui”.