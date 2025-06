Orsi: “Napoli con Meret e Milinkovic-Savic è a posto, ma servono altri rinforzi. Gattuso può ridare entusiasmo alla Nazionale”

Nando Orsi, ex portiere, ha parlato ai microfoni ufficiali a ‘Radio Napoli Centrale’ del Napoli e della situazione portiere e del mercato azzurro.

Ecco le sue parole:

“Con Meret e Milinkovic-Savic, di fatto, il Napoli starebbe a posto in porta. Poi starà all’allenatore scegliere chi giocare. A me non piace l’alternanza, nel ruolo del portiere ci deve essere sempre una gerarchia. Ma se il Napoli vuole spendere tanti soldi per Milinkovic-Savic vuol dire che ce li ha, l’importante che rinforzi anche gli altri reparti. Al Napoli servono almeno tre pezzi importanti e l’acquisto di De Bruyne va in questo senso: poi serve sia un attaccante esterno che un attaccante. Perchè tutti sti però su Meret? Napoli, in generale, non si è mai fidata di Meret e non so perchè. La Nazionale, a prescindere di chi sia il CT, deve assolutamente andare al Mondiale. Gattuso può essere l’uomo giusto per far tornare l’entusiasmo in Nazionale, che non è una squadra di club: devi inserire motivazioni, sfruttare i giocatori che hai e contentezza per chi gioca. Lazio e Milan? Non giocare le coppe rappresenta un ottimo vantaggio. Il Milan è più avvantaggiato, ma anche la Lazio se la può giocare se riesce a fare due-tre acquisti può giocarsela con chiunque”.