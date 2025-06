Nunez c’è, ma occorre trovare l’intesa con il Liverpool

“Darwin Nunez ha dato la sua disponibilità a un contratto fino al 2030 (5 milioni di euro all’anno + bonus) al Napoli, che è in trattativa con il Liverpool per cercare di raggiungere un accordo. Nunez ha rifiutato un’offerta enorme da parte dell’Arabia Saudita negli ultimi giorni, perché vuole rimanere in Europa.” E’ quanto scrive l’esperto di mercato, Nicolò Schira, su X in merito all’interesse del club azzurro per l’attaccante. Il Napoli, come noto, è interessato anche a Federico Chiesa. Le due trattative sono slegate, per l’ex juventino, si vorrebbe un prestito. Per entrambee le operazioni, comunque, resta da trovare l’intesa con il Liverpool.

Darwin #Nunez has given his availability for a contract until 2030 (€5M/year + bonuses) to #Napoli, which are in talks with #Liverpool to try to reach an agreement. Nunez has turned down a huge bid from Saudi in the last days; because he wants to stay in Europe. #transfers #LFC https://t.co/eik3F0EuFy

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 25, 2025