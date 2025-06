Nella griglia Napoli Beukema è in pole. Esiste già un’intesa con l’olandese che ha aperto agli azzurri

Non solo Ndoye. Con il Bologna dialogo aperto che comprende anche il futuro di Sam Beukema, 26 anni, il primo obiettivo del Napoli per completare la difesa. Le due trattative possono considerarsi unite, ma in realtà si procede parallelamente. Beukema resta nel mirino, il club azzurro incontrerà di nuovo il Bologna dopo il primo confronto di lunedì. A inizio settimana le parti hanno esposto domanda e offerta. Come prevedibile, è emersa una distanza che andrà colmata per entrambi. Per Beukema, come per Ndoye, il problema è la valutazione del cartellino. La richiesta del Bologna è di 25-30 milioni. È ritenuta eccessiva dal Napoli che prova a trattare. A limare. Per il ds Manna lavori in corso anche di diplomazia e di attesa. Previsti nuovi contatti. Beukema è il primo di una lista che comprende anche altre opzioni. Ma il Napoli, per ora, va forte su di lui. La prima scelta. Fonte: CdS

