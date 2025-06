Monti: “Ndoye-Lang coppia da sogno. Napoli da scudetto con Nunez e De Bruyne”

Gianluca Monti, giornalista della Gazzetta dello Sport, è stato intervistato da ‘Radio Napoli Centrale’: “Ndoye-Lang sarebbe una grandissima coppia. Pio Esposito ha grandi prospettive” – “Mi piacciono Ndoye e Beukema, mi piace moltissimo Lang. Non impazzisco per Beukema. Ndoye e Lang giocano nello stesso ruolo, ma hanno caratteristiche diverse. Speriamo che il Napoli riesca a compiere questa coppia di esterni, di fatto, sarebbe tanta roba. Nunez o Lucca? Se arriva pure Nunez, più de Bruyne, ti candidi non solo per essere la favorita per lo scudetto, ma anche per essere protagonista in Europa. A Conte piacciono le coppie, ma gli piace la gerarchia. Rispetto all’anno scorso, ovviamente, ci sarà più turnover. Un conto è avere Nunez-Lukaku e un altro avere Lukaku-Lucca. Ma stiamo al 24 giugno e, dunque, bisogna stare calmi. Il Napoli ha la possibilità di spendere, ma dipende anche dal futuro di Osimhen. Le altre? Stanno facendo pochissimo, ma mi intriga sia la Roma di Gasperini che la Juventus. Quest’ultima è stata sempre forte, poi hanno la vicenda Vlaovic da risolvere. Il serbo può stappare il mercato della Juve, ma può essere anche un rimpianto. A Torino, ormai, è bruciato. In Italia stiamo molto più indietro dal punto di vista della valorizzazione dei giovani e questo non riguarda solo le squadre di prima fascia. Tante realtà importanti, così come il Napoli, non hanno un settore giovanile adeguato. Se vincono il settore giovanile Lecce ed Empoli vuol dire che c’è qualcosa che non va. Bisogna dare premialità ai vivai che poi portano i giocatori in prima squadra. Il fatto che Coppola vada al Brighton racconta che non siamo né competitivi e né attenti ai giocatori giovani che crescono nel nostro campionato, così come Pirola. Pio Esposito ha grandi prospettive: gli attaccanti centrali vanno comunque aspettati. Ma deve giocare lui e non Taremi”.

