“La distanza del Napoli con le altre rivali è ulteriormente cresciuta”

Darwin Nunez nell’arco del suo triennio con il Liverpool, sebbene l’ultimo anno non sia stato esaltante, ha segnato 40 gol complessivi con i Reds e soprattutto in un organico come quello del Napoli, che evidentemente sta facendo tesoro dell’esperienza dell’Inter che ha giocato quattro competizioni, aveva bisogno di una rosa ai massimi livelli.

La stagione sarà particolarmente impegnativa non solo con le quattro competizioni, ma dobbiamo tener conto che il Napoli andrà anche in Arabia Saudita per la Supercoppa e gli impegni saranno ravvicinati a differenza dell’anno scorso. Il bisogno strategico sul mercato sia particolarmente ambizioso. Non è usuale che un club italiano si presenti al tavolo della Premier League per acquistare dei giocatori, è un segno di forza inequivocabile.

Gli altri club sono cantieri aperti. La continuità che assicurerà Juric all’Atalanta con Gasperini, dimostrano quanto la stessa società voglia rimanere al vertice. La Juventus deve risolvere la questione Vlahovic, è concreto l’interesse David e c’è una trattativa con il PSG per il prolungamento del prestito di Kolo Muani. Vlahovic percepirà 12 milioni quest’anno di ingaggio e qualora rimanesse andrebbe a scadenza di contratto, sarebbe un danno economico notevole se dovesse andar via a zero.

Gli altri club sono cantieri aperti. La continuità che assicurerà Juric all’Atalanta con Gasperini, dimostrano quanto la stessa società voglia rimanere al vertice. La Juventus deve risolvere la questione Vlahovic, è concreto l’interesse David e c’è una trattativa con il PSG per il prolungamento del prestito di Kolo Muani. Vlahovic percepirà 12 milioni quest’anno di ingaggio e qualora rimanesse andrebbe a scadenza di contratto, sarebbe un danno economico notevole se dovesse andar via a zero.

Per i rossoneri dipenderà molto cosa si riuscirà a fare in attacco. Non è casuale l’interesse per Vlahovic nonostante la conferma di Gimenez. Servirà un sostituto di Theo, poi bisognerà vedere a centrocampo come Allegri tenterà di sostituire Reijnders. Se dovesse andare in porto l’acquisto di Ricci di certo non sarebbe una bella notizia per i tifosi del Torino, che ogni anno vedono i giocatori forti andar via.