Juanlu, la trattativa entra nel vivo: gli ultimi aggiornamenti

L’Europeo Under 21 nel quale era impegnato con la sua Spagna non ha consentito a Juanlu Sanchez – più noto come semplicemente Juanlu– di seguire da vicino la trattativa che lo vede coinvolto con il Napoli. Il laterale destro in forza al Siviglia ha rimandato tutti i discorsi fino al termine della kermesse che si sta disputando in questi giorni in Slovacchia.

Sabato la selezione iberica under 21 è uscita sconfitta dal quarto di finale che l’ha vista opposta ai pari età dell’Inghilterra. Un dettaglio, questo, che ha ravvivato i contatti tra il Napoli e il Siviglia proprio per Juanlu. Le prossime ore, come raccolto dall’esperto di mercato Matteo Moretto, potrebbero essere decisive per il buon esito dell’affare.

“Il Siviglia deve fare un tesoretto importante – ha dichiarato Moretto– una cifra che supera i 25 milioni di euro, quindi ora sono loro che hanno fretta di cederlo. Mi risulta che domani ci saranno altri contatti tra le parti. Il Napoli non ha mollato il giocatore e conosce la situazione economica del Siviglia. Vedremo se ci sarà accordo totale. Con il giocatore accordo già raggiunto per un contratto di quattro più uno”.