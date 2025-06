Il 24 giugno porta bene al Napoli, tu chiamale se vuoi coincidenze!

Il Napoli non si perde d’animo. Siede al tavolo dei suoi interlocutori, spiega il progetto, propone le sue idee. E capisce se è il caso di andare avanti. Per Giovanni Manna le ultime ore sono state impegnative: un canale sempre aperto con Antonio Conte, l’altro con la parte direttiva della società. Non vuole perder tempo: così, dopo un weekend di apparente calma, le ultime 48 ore sono state impegnative per il ds azzurro: aerei da prendere, appuntamenti in calendario. Manca il nero sul bianco, ma le strette di mano si sprecano in questo momento. L’ultimo scatto deciso è quello per Noa Lang: non è una novità, lo scouting azzurro lo segue da tempo e anche il calciatore ne era consapevole.

Factory della Comunicazione

Un accordo di massima con lui c’è, ora bisognerà stringere con il Psv, che chiede poco più di 30 milioni: contatti continui per tutta la serata con il club che ha aperto alla cessione. Più che uno scatto, in effetti, è stata una virata. Decisa, forte su un calciatore che piace a tutti davvero. Già a gennaio era stato valutato il suo acquisto per il dopo Kvaratskhelia, ma il poco tempo a disposizione non aveva portato a nulla di fatto. Ieri i contatti si sono intensificati, in un giorno che al Napoli porta bene. Il 24 giugno del 2013 gli azzurri avevano ufficializzato Mertens dal Psv, proprio il club con cui in queste ore si andrà avanti per definire le cifre di un affare che sembra già in dirittura d’arrivo. Fonte: Il Mattino