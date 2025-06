Floro Flores: “Raspadori? Sono sicuro che piacerà a diverse squadre”

L’ex calciatore del Napoli, Antonio Floro Flores, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, alla trasmissione Radio Goal. “Raspadori? Se lo sfrutti per le sue qualità come sottopunta va bene, se poi lo devi reinventare esterno o mezz’ala lo metti solo in difficoltà. Sono sicuro che piacerà a diverse squadre. E’ stato uno degli artefici dello scudetto, ha contribuito a goal importanti. Il calciatore non si discute, per me è straordinario, è uno che fa comodo anche alla nazionale. Se gioca con continuità può dare qualcosa in più al nostro campionato. De Bruyne? Non scopriamo l’acqua calda, sarebbe potuto andare in Arabia a prendere una marea di soldi ed invece ha scelto l’Italia perchè ha tanti stimoli. Può portare tanta esperienza al Calcio Napoli, è un ragazzo ambizioso come lo è Conte. Osimhen? Deve andare in Arabia, basta parlare di lui! Mi scoccia di parlare di un calciatore mediocre, ha fatto un solo anno bene. Parliamo di un personaggio di cui mi scoccia parlare. Un uomo che va via da una città che l’ha reso quello che è. Nemmeno la madre lo conosceva eppure si era permesso di togliere le maglie del Napoli dal suo profilo Instagram. E’ un ‘casinaro’, io se fossi nel suo agente lo porterei in Arabia. Non mi sembra che Osimhen abbia vinto chissà che, non è un campione. Non è De Bruyne, per lui parla la storia. Il mio amico Quagliarella diceva ‘apri l’almanacco, vedi quante stagioni ha fatto tra A e B e quello ti dice che calciatore è'”.

