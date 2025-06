Fabbroni: “Il Bologna deve abbassare le pretese per Ndoye, così il Napoli può pensarci. Osimhen è il re degli esuberi”

Mario Fabbroni, giornalista, è intervenuto alla trasmissione “Napoli 4Ever, l’estate dei campioni”, in onda su Radio Napoli Centrale. Di seguito le sue dichiarazioni.

“La trattativa per Lang era già in parte molto aperta a gennaio, c’erano già stati contatti e lui voleva già essere azzurro. Oggi ha il rammarico di non avere uno scudetto sul petto. Stavolta l’operazione è stata portata a termine con molta velocità, con un notevole risparmio economico, è un giocatore di 26 anni ed è ben sotto la soglia della somma che sta sparando il Bologna. Non è proprio regalato, però credo che con questa operazione Ndoye scali quasi all’ultimo posto negli obiettivi del Napoli. Se ci sarà la possibilità di prenderlo a un prezzo inferiore, il Napoli ci penserà.

C’è una trattativa importante per Nunez. Su Chiesa si possono avere tutti i dubbi, da due anni è entrato in una crisi di presenze e gioco. Anche in questo caso non è un super obiettivo, servono tante condizioni favorevoli: il taglio dell’ingaggio, magari un prestito o un acquisto a cifre molto basse. Ci sono delle tentazioni, il Napoli si troverebbe con un grande attacco per la Champions League.

Il Bologna può abbassare le pretese per Ndoye se non s’inseriscono altri club stranieri. E’ un mercato aperto, le trattative vanno chiuse nei prossimi 10-15 giorni per i club stranieri per lavorare con i giocatori. Se il Bologna trova qualcuno disposto a pagare 35-40 milioni per Ndoye bisogna fargli i complimenti.

Sicuramente Simeone è in eccesso nel Napoli. Di spazio non ce n’è ed è anche giusto dare spazio al ragazzo la possibilità di andare a giocare. Ha sempre avuto un atteggiamento positivo nei confronti del Napoli. Sembra che ci sia il Siviglia, sarebbe bello vederlo nello stesso campionato del padre. Zanoli penso potesse entrare nell’affare col Bologna, ma è stuzzicato dalla Fiorentina. Altri movimenti dovranno essere fatti, come quelli che tornano dalla Premier League. Il mercato del Napoli è laborioso e credo che sarà piuttosto faticato, ma c’è bisogno di far entrare anche un po’ di soldi.

E poi c’è il re degli esuberi che è Osimhen. Ci sono dei dubbi sull’Arabia Saudita oppure sotto traccia è una possibile pedina di scambio per Nunez con il Liverpool, ma ho dei dubbi per i costi. Deve farsi due conti sul giocare in un campionato di alto livello oppure andare dagli arabi per 40 milioni l’anno. Osimhen si sbaglia di gran lunga se pensa che fare questa melina per far scadere questa clausola sia positiva per la sua posizione, perché è la soluzione più semplice per andarsene. Dopo lo farà il Napoli il prezzo. Lui è il casus belli del mercato, sono due anni che tiene in ostaggio la società. Ammesso che ci sia stato un comportamento un po’ ricattatorio da Kvara e il suo entourage, si è risolto tutto nel giro di pochi giorni. Con Osimhen si parla di una mega situazione che dura da due anni. Il Napoli non dobbiamo dimenticare che ha pagato una parte dell’ingaggio quando è andato al Galatasaray, è comunque stato danneggiato.