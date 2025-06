Conte aspetta le sue ali, da Ndoye a Chiesa

Non c’è sosta per i campioni d’Italia. Il Napoli è molto attivo sul fronte mercato. Sono diversi i tavoli a cui, nelle ultime settimane, si è seduto il ds Giovanni Manna. Molto calda, in queste ore, la pista che porta a due esterni offensivi. Il Mattino, sulla sua edizione odierna, fa il punto della situazione. Gli azzurri inseguono Ndoye, Lang, Sancho e Chiesa.

Factory della Comunicazione

“C’è un Napoli che vince perché solido e compatto. Che conquista lo scudetto grazie soprattutto a una squadra che sa non prenderle prima ancora di darle.

Ma Conte ne ha sottolineato le criticità per una stagione intera: pochi gol nelle gambe. Sia tra le punte che tra i centrocampisti. Si aspettava qualcosa in più dal pacchetto esterni, ma il contributo è stato minimo. Ecco perché il mercato azzurro. Lang, Ndoye, Sancho persino. Esterni sì, ma con gol e qualità per fare male. Perché per difendere lo scudetto e azzannare l’Europa non ci si può più nascondere. Servono i gol.

Proprio per questo già dalle prime settimane di mercato tutto il Napoli si sta muovendo per completare un pacchetto che regali a Conte gol pesanti. In cima alla lista c’è Ndoye: 8 reti in A quest’anno e un impatto sul campionato visibile a occhio nudo. Sono tanti i nomi sul taccuino di Manna, che non ha mai perso di vista quel Federico Chiesa capace di fare la differenza in zona gol con la maglia della Juventus.

L’ultimo anno a Liverpool non è stato fortunato, ma nell’ultima stagione di Serie A aveva raggiunto la doppia cifra di reti segnate, spingendosi fino a quota 15 gol nella stagione 2020/21, quella magica che aveva chiuso con lo scudetto. Gli stessi gol che vuole ritrovare Sancho: appena 5 reti nell’ultimo anno al Chelsea – ma uno è servito a vincere la Conference League – ma sa come si fa a segnare. Nell’ultima stagione di Bundesliga con la maglia del Borussia Dortmund era riuscito a mettere insieme ben 16 marcature, un contributo che farebbe molto comodo al Napoli.

Jadon è uno dei calciatori con il più alto valore di tocchi in area di rigore avversaria per partita (6,17), a dimostrazione della pericolosità portata in favore dei suoi. Tra i numeri da sottolineare anche quelli di Noa Lang: 14 gol quest’anno, tra i calciatori dell’Eredivisie con il dato più alto di tiri tentati, 2,9 per ogni 90 minuti in campo. Non solo: a livello europeo Lang è tra gli esterni che vanta uno dei dati migliori per le azioni da tiro prodotte: 6,75 per ogni partita. Statistiche che non sempre regalano certezze, ma che tracciano la strada. Servono le giuste ali per volare e il Napoli di Antonio Conte ha tutta l’intenzione di spiccare il volo molto presto”.