Caos in Francia: il Lione retrocesso in Ligue 2. Quante opportunità di mercato!

Il Lione, storico club tra i più titolati della Francia, è stato retrocesso d’ufficio in Ligue 2. Una catastrofe per una squadra così importante e con una storia così ricca.

La motivazione, ovviamente, non è legata ai risultati sportivi, ma a quelli finanziari. La squadra allenata da Paulo Fonseca ha accumulato negli ultimi anni un debito di circa 505 milioni di euro, una cifra troppo elevata per passare inosservata e soprattutto difficile da colmare senza conseguenze. Così, la LFP (Ligue de Football Professionnel) ha deciso di infliggere al club la retrocessione.

L’ultima volta che il Lione ha militato in Ligue 2 risale al 1989. Al termine di quella stagione, però, riuscirono a risalire in Ligue 1 e ci sono rimasti ininterrottamente fino ad oggi, con il periodo di massimo splendore tra il 2002 e il 2008, quando vinsero sette campionati consecutivi.

Chiaramente, nulla è ancora del tutto deciso, e ci aspetta un’estate di corsi e ricorsi per cercare di evitare una retrocessione che potrebbe costringere il club a privarsi dei suoi (tanti) talenti in rosa, come già successo con forse il calciatore più forte di questa squadra: Rayan Cherki, passato al Manchester City appena prima dell’inizio del Mondiale per Club per 36,5 milioni più bonus.

Le occasioni di mercato

Le squadre di Serie A, ma anche quelle di tutto il mondo, potrebbero approfittare della situazione del Lione per acquistare alcuni ottimi calciatori a prezzo di saldo. Vediamo più da vicino quali potrebbero essere gli affari migliori.

Malick Fofana

Ala sinistra belga, classe 2005, già convocato in nazionale, ha segnato 11 gol e fornito 6 assist quest’anno. È il calciatore con il valore più alto nella rosa (circa 30 milioni) e ha già attirato l’attenzione del Liverpool. Potrebbe essere il profilo giusto per il Napoli, che cerca un giocatore giovane, veloce, agile, bravo nel dribbling e con il vizio del gol.

Thiago Almada

Trequartista argentino, classe 2001, già nel giro della nazionale con 10 presenze e 4 gol, e Campione del Mondo in Qatar. Almada è al Lione in prestito dal Botafogo e in passato è stato accostato al Napoli. Ha realizzato 2 gol e 5 assist quest’anno. Dotato di un ottimo dribbling, è molto veloce e può giocare come trequartista, ala o seconda punta. Un profilo perfetto per le rotazioni di Juventus e Inter (se dovessero confermare il 3-4-2-1).

Georges Mikautadze

Il vero fiore all’occhiello di questa squadra. Attaccante georgiano classe 2000, ha segnato 17 gol e fornito 11 assist nella sua prima stagione con il Lione. Pagato circa 18 milioni di euro, se dovesse partire il suo prezzo salirebbe sicuramente. Con la nazionale georgiana ha messo a segno 20 gol in 37 partite ed è stato uno dei protagonisti dell’ultimo Europeo, insieme a Kvaratskhelia. In Italia farebbe al caso di molte big in cerca di una punta, come Milan, Napoli, Inter e Juventus. Oltre ad essere letale sotto porta, è abile nel dribbling, sa attaccare la profondità e calcia con entrambi i piedi.

Ernest Nuamah

Ala destra classe 2003, molto veloce e con buone doti tecniche, il ghanese può giocare su entrambi i lati del campo. In Francia è stato spesso utilizzato anche come trequartista grazie alla sua dinamicità. Quest’anno ha realizzato 6 gol e 2 assist, ma sta facendo i conti con un grave infortunio: la rottura del legamento crociato. La Roma aveva mostrato interesse per lui, ma non riuscì a concretizzare l’acquisto. Quest’anno, vista la situazione, potrebbe esserci un’opportunità per squadre come Atalanta, Bologna o la stessa Roma, che potrebbero beneficiare di un prezzo ridotto.

Tanner Tessmann

Il mediano classe 2001, noto per la sua esperienza con il Venezia in Italia, è stato corteggiato da molte squadre italiane, tra cui Inter, Napoli, Fiorentina e Torino. Proprio i granata sembrano tornati alla carica in questa sessione di mercato. Tessmann è un regista con ottima visione di gioco, capace di leggere bene le fasi di interdizione e di dialogare con i compagni. Sebbene non sia un grande goleador, ha la capacità di rendersi pericoloso anche dalla distanza (1 gol quest’anno).

Altri nomi di esperienza

Il Lione non è solo una squadra di giovani talenti, ma ha anche calciatori di esperienza che potrebbero ancora dire la loro nel calcio europeo. Tra questi, spiccano Alexandre Lacazette, attaccante di 34 anni che ha segnato quasi 300 gol tra Lione e Arsenal, Jordan Veretout, centrocampista di 32 anni che abbiamo visto giocare in Italia con Roma e Fiorentina, e Nicolas Tagliafico, terzino sinistro di 32 anni, ex Ajax.

Insomma, la situazione del Lione è tutt’altro che tranquilla e tutto è ancora da definire. Se dovesse essere confermata la retrocessione, però, molte squadre farebbero bene a bussare alla porta del quarto club più titolato di Francia.

A cura di Guido Russo