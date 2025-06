Calciomercato Napoli: il rebus Lindstrom e non solo

Investimenti, rientri, giocatori che non hanno reso, insomma, situazioni e matasse da sbrogliare. In casa Napoli, uno dei casi da risolvere, si chiama Jesper Lindstrom. Scrive Il Mattino: “Grande investimento dell’estate 2023 azzurra. 30 milioni a Francoforte per la stella di quella squadra, ma rendimento mai eccellente in una annata negativa per tutti. L’ultimo anno l’ha passato in prestito all’Everton: 25 presenze in campionato, poco più della metà da titolare. E nessun gol. Non una stagione da ricordare. L’investimento importante non si ripagherà in caso di cessione immediata. Nonostante la retrocessione del suo Ipswich Town, meglio è andata a Jens Cajuste: punto fisso della squadra in Premier, qualche prestazione da annotare e soprattutto un gol che è diventato il più bello del mese di marzo in Inghilterra. Troverà spazio e pretendenti, anche se difficilmente a titolo definitivo. Bisognerà trovare un posto anche al giovanissimo Luis Hasa: il classe 2004 era arrivato a gennaio ma con Conte non ha mai trovato spazio. Manna stravede per lui sin dai tempi della Juventus e si impegnerà per portarlo altrove, dove potrà trovare minuti importanti come un ventenne meriterebbe, tra Serie B e A”

Factory della Comunicazione