Antonio Di Gennaro parla degli azzurrini e del loro futuro in Serie A

Antonio Di Gennaro, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Ambrosino al Cagliari? Avere uno come Piccoli in squadra lo può aiutare, si deve cimentare in Serie A. E’ un attaccante che si muove molto, a Frosinone ha fatto solo 5 goal però deve avere il coraggio di osare il salto in A. Per esempio, uno come Francesco Pio Esposito, per me, deve fare la terza punta all’Inter. Desplanches? Molto forte, però anche in quel caso, al Palermo hanno preso Audero ed è normale che giochi lui. E’ un peccato perchè il nostro portierino è molto bravo. Juanlu Sanchez? Può giocare sia a tre che a quattro, è forte fisicamente, ha un buon piede e tecnicamente non ha lacune. E’ un valido sostituto di Di Lorenzo. Koleosho? Giocatore interessante, salta l’uomo, ha fisicità e fa un lavoro di non possesso molto importante. Può giocare tranquillamente in Serie A. Non è un vatusso, ma non va considerato solo l’aspetto fisico, va considerata soprattutto la tecnica. Il Napoli di Conte? De Bruyne alzerà il livello tecnico e di carisma, già da lì si percepisce cosa vogliono fare. Nunez è un attaccante strepitoso, il Napoli deve avere ventidue giocatori quasi uguali”.

