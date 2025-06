Ada Cotugno: “Nunez? Va svegliato, su di lui sono combattuta”

Ada Cotugno: “Darwin Nunez in Premier ha avuto tanta difficoltà, soffrendo la concorrenza. Conte dovrebbe svegliarlo”

Ada Cotugno, giornalista, ha parlato nel corso di Napoli 4Ever, l’estate dei campioni, in onda su Radio Napoli Centrale. Queste le sue parole:

“Su Nunez sono molto combattuta. E’ sicuramente un ottimo giocatore, non è più quello del Benfica dove ricordava Cavani per quanto fosse forte fisicamente e avesse fiuto del gol, un cavallo praticamente. In Premier League doveva essere il rivale di Haaland, purtroppo non è stato così. Ha avuto tante difficoltà, avendo lui un grande fisico sembrava dovesse andar bene, ma ha sofferto tantissimo la competizione. Sbaglia tantissimi gol davanti alla porta e ha sofferto anche la concorrenza nel Liverpool. In Serie A è un colpo che però alza il livello perché la velocità è diversa.

Perché arriverebbe un centravanti che piace a Conte. Il sogno sarebbe stato Gyokeres, tra sogno e realtà c’è David, mentre Darwin Nunez va un po’ svegliato. Al Liverpool ha sempre fatto spezzoni di partite, tanti gol che ha segnato sono stati spesso importanti e decisivi nei minuti di recupero. Me ne ricordo uno contro il Newcastle a partita finita, segna gol pesanti, il problema è che il Liverpool crea tantissime occasioni, ma paradossalmente ha segnato più gol difficili che quelli davanti alla porta. I tifosi Reds comunque lo stimano e sono dispiaciuti che vada via. Dico che va svegliato perché è impossibile che un giocatore del genere segni gol difficili e non quelli davanti alla porta, se c’è uno che può svegliarlo è Antonio Conte.

Darwin non è un giocatore discreto e riservato, la testa un po’ calda. E’ vero che se non va via Osimhen è difficile fare un colpo importante a livello economico. Ma penso che in Arabia Saudita le cose si stiano un po’ smuovendo, Inzaghi ha incassato otto ‘no’ compreso quello di Osimhen, quindi l’Al Hilal vuole darsi una mossa.

Le squadre sudamericane sentono molto la comparazione con le europee, hanno azzannato il Mondiale per Club. E’ stato bellissimo vedere le vittorie di Botafogo e Flamengo contro PSG e Chelsea. Noi napoletani abbiamo il mito del calcio argentino, Inter-River Plate per esempio è una partita da vedere. C’è da dire che tanti europei stanno scoprendo che le brasiliane non sono come le altre, le squadre hanno un’impostazione anche molto europea e sono ricche. Sono forti, stabili e non è un campionato in crisi. Non svendono i loro talenti e stanno confermando che possono essere divertenti.