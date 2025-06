Raspadori non è sul mercato, ma c’è una sorta di patto…

I movimenti del Napoli, in relazione al reparto avanzato, sono sia in entrata che in uscita. Il Mattino si sofferma sul futuro dell’attaccante azzurro Raspadori: “E Raspadori? Conte tenendo conto del doppio impegno Champions-campionato, non lo ha inserito nella lista dei cedibili. Ma per Jack c’è una sorta di riconoscenza: dunque, dovesse arrivare per l’ex Sassuolo un’offerta che anche Giacomo considera interessante, il Napoli la prenderà in considerazione (ma non va via per meno di 30 milioni). Altrimenti, resterà a disposizione di Conte. Che ai giocatori di talento come lui rinuncia sempre molto poco volentieri”.

Factory della Comunicazione