Marcolin: “Higuain il migliore dell’era De Laurentiis, Osimhen leader, Meret merita il rinnovo”

“Con riferimento alla classifica dei migliori attaccanti del Napoli nell’era De Laurentiis, al primo posto metto Higuain, per aver dato al Napoli una dimensione Europea. Al secondo posto – ha detto l’opinionista Dazn Dario Marcolin a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live- metto Cavani, perché è stato un attaccante totale, lavorava al servizio della squadra, si occupava sia di difendere che di attaccare. Al 3º posto metto Osimhen il quale, tra alti e bassi e nonostante una difficile gestione del calciatore, è un leader e con lui in campo il Napoli di Spalletti partiva dal risultato di 1 a 0. Al 4º posto matto Mertens, anche se per carriera meriterebbe il podio. Dries ha impresso il proprio marchio di fabbrica: esistono i goal alla Mertens. Sembrava quasi un Bruno Giordano 2.0. Va premiato inoltre perché era un esterno diventato attaccante centrale. Al 5º posto metto Quagliarella che ha giocato troppo poco per aprire un ciclo a Napoli. Lo trovo fantastico, esistevano anche qui gol che portavano il suo stile, ovvero le reti da centrocampo o di tacco. Sono felice per il rinnovo di Alex Meret: ha vinto 2 scudetti, è un leader silenzioso ed un professionista serio. È il giusto riconoscimento per un portiere forte che è cresciuto molto a Napoli. Merita questo rinnovo e la titolarità di un gruppo molto forte. La concorrenza con Milinkovic-Savic, qualora il portiere granata dovesse arrivare al Napoli, non mi preoccupa. Ogni grande squadra ha una doppia coppia per ruolo. Gioca chi sta meglio, conta solo il risultato della squadra, inoltre rispetto a Meret è un portiere molto diverso, è bravo con i piedi, anche lui para i rigori, ed è un calciatore che si fa rispettare. Lang è diverso da Ndoye, molto forte nell’uno contro uno. La scelta di virare su di lui non mi sorprende: è in linea con il pensiero di Conte. Probabilmente si tratta di un calciatore seguito da tempo. Del resto il Napoli ha le idee chiare. Sto seguendo anche il Mondiale per Club e vedo l’Inter in un momento molto difficile. Mentre il Napoli è solido, sta costruendo una squadra ancora più forte. La Juve, parimenti, ha le idee molto ben chiare, ha tenuto l’allenatore, che ha senso di appartenenza e d’identità, e sta costruendo due squadre. Al momento, Napoli e Juve sono avanti rispetto alle dirette competitors”.