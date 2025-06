Malfitano: “Basta critiche a Meret, Osimhen rende eccome. Raspadori? Merita di più del ruolo da riserva”

“Meret sarà il portiere del Napoli per le prossime due stagioni, si smetta di criticarlo e lo si lasci lavorare in pace! Se ha rinnovato è perché ha la fiducia di Conte. Ndoye-Beukema? 80 milioni di valutazione – ha detto il giornalista Mimmo Malfitano a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre- mi sembrano esagerati, credo stiano facendo un gioco al rialzo. Osimhen? È un personaggio un po’ particolare, non il massimo dal punto di vista comportamentale probabilmente ma risponde con oltre 30 gol a stagione e quindi è impossibile chiedergli di più! Stiamo dicendo da una vita che il Napoli per essere competitivo anche in Europa ha bisogno di un attaccante da 25-30 gol a stagione, ce l’avevamo in casa ma ha deciso forse per questioni personali più che tecniche di andare via. Il Napoli non può farci nulla. Sottolineare il comportamento di Osimhen lo trovo un po’ pretestuoso. Maradona extracampo non era immacolato, eppure ha portato il Napoli ai livelli che sappiamo. Ai tifosi deve interessare soprattutto il rendimento di un giocatore, quello che fa fuori sono cavoli suoi.