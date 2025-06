Il piano B, nel caso di un no di Ndoye, non è mai sparito dai radar del Napoli

Il ds Giovanni Manna lavora con pazienza, sapendo che le prime mosse vanno calibrate con precisione chirurgica. Ndoye, come già detto, è in cima alla lista per gli esterni, anche più di Lang e Chiesa per il momento. È giovane, duttile, abituato al campionato italiano, ma soprattutto è pronto: ha ritmo, intensità, fisicità e volontà. Vuole Conte, vuole la Champions, vuole il salto. Insomma, vuole il Napoli. Lang resta in stand-by, ma non è mai sparito dai radar. Anzi. Il Napoli lo aveva cercato a gennaio, quando c’era bisogno di un colpo creativo sulle corsie laterali dopo la partenza di Kvara: lui sarebbe venuto di corsa e non ha nascosto il suo dispiacere, anche pubblicamente, per come andò la trattativa. Il no del PSV era stato secco, ma oggi le cose sono cambiate: il club olandese ha già individuato il sostituto, Arnaut Danjuma del Villarreal, che nel frattempo – dal Napoli – si prepara a prendere Rafa Marin in prestito con diritto di riscatto. La trattativa per Danjuma, se non altro, è un segnale chiaro, quasi una liberatoria: Lang è in uscita, e il Napoli è lì, in prima fila, pronto ad approfittarne.

Factory della Comunicazione

Fonte: CdS