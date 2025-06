Dries “Ciro” Mertens dice addio al calcio, e dà appuntamento a Marek Hamsik

Lo aveva già annunciato, ma ieri, attraverso Instagram Dries Mertens ha detto addio al calcio giocato, in un messaggio diretto a Marek Hamsik, ex capitano del Napoli. Il Corriere dello Sport scrive: “Stava valutando, lo aveva detto chiaramente nel giorno in cui aveva ricevuto la cittadinanza onoraria di Napoli. E in effetti, qualche offerta, soprattutto dalla Turchia, gli era arrivata davvero, dopo la fine dell’avventura al Galatasaray. Ma l’annuncio dell’addio al calcio è arrivato in modo discreto, quasi intimo, attraverso una semplice ‘story’ su Instagram pubblicata da Marek Hamsik. «Grande Marek, non vedo l’ora di giocare l’ultima partita con te. Ho smesso col calcio e per l’ultima volta metterò le scarpe solo per te, perché resti il capitano e l’uomo più forte con cui ho giocato». Così, senza proclami, Dries ‘Ciro’ Mertens ha detto basta. A 38 anni compiuti, il miglior marcatore della storia del Napoli (148 gol) ha salutato il calcio giocato dopo aver vinto la Coppa di Turchia e il campionato con il Galatasaray. Poi è tornato a Napoli, nella sua casa a Palazzo Donn’Anna, dove ha sempre immaginato il futuro. Il 6 giugno, al Maschio Angioino, aveva detto: «Per il momento voglio essere il miglior padre possibile». In quei giorni aveva bisogno di riflettere su cosa volesse davvero. Due settimane più tardi è arrivata la decisione definitiva: ritirarsi, dedicarsi alla famiglia e iniziare a pensare a cosa fare da grande. Il Napoli resta nel cuore, nei pensieri, ma prima di appendere gli scarpini al chiodo in modo simbolico, ci sarà ancora spazio per un ultimo giro di campo: il 5 luglio, a Bratislava, per salutare Marek Hamsik con una partita celebrativa”.

