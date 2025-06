“CdS Campania” – Il bolognese si è promesso al Napoli – “NDOYE SPINGE”. C’è una contropartita azzurra

Per Conte è il numero uno di una lista molto assortita… Dan spinge per raggiungerlo, i numeri sono distanti

Primo vertice per l’esterno svizzero, ma il Bologna non vuole abbassare la richiesta. E Lang resta in corsa

Si sono incontrate le dirigenze dei due club. Si è parlato anche di Beukema. L’olandese del Psv era pronto a dire sì già a gennaio L’idea è fare due ali.

U n passo alla volta, un summit alla volta. Il mercato del Napoli entra nella fase più calda e delicata, quella in cui le intenzioni diventano contatti, e i contatti iniziano a trasformarsi in trattative. Ieri, è andato in scena un incontro interlocutorio con la dirigenza del Bologna per discutere di due nomi che piacciono molto: Dan Ndoye e Sam Beukema, esterno offensivo il primo, difensore centrale il secondo. Due pedine che possono rafforzare in maniera concreta l’organico del nuovo Napoli. Nessun affondo, ancora, ma la strada è stata tracciata. L’incontro non ha portato alla classica fumata bianca, ma nemmeno a chiusure. Le parti si sono confrontate sulle rispettive valutazioni, con il Napoli che ha ribadito il forte interesse per Ndoye, considerato uno degli esterni ideali e ha chiesto informazioni più approfondite anche su Beukema, profilo che il club segue da tempo per completare il reparto difensivo. C’è ancora distanza tra le parti, sia a livello economico che nelle possibili contropartite. Il Bologna, infatti, ha mostrato interesse per Alessandro Zanoli, che potrebbe entrare nell’affare come pedina di scambio parziale. Il Napoli, dal canto suo, punta a trovare un’intesa che non sfori certi parametri economici, consapevole però che Ndoye vuole solo Napoli, l’ha detto e ridetto ai suoi agenti. L’accordo con il giocatore è a un passo, resta da limare qualcosa, ma la base è solida. Fonte: CdS