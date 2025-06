Ambrosino, il salto: Angelozzi potrebbe portarlo in Serie A

Non è servito per la qualificazione dell’Italia, ma resta il gesto tecnico, una cartolina targata e firmata da Giuseppe Ambrosino, la nota lieta dei quarti di finale degli Europei Under 21 in Slovacchia. Come scrive il CdS, “Ambrosino, classe 2003, reduce dai cinque gol in Serie B nel corso della sua avventura in prestito al Frosinone, è figlio di questa terra, è un prodotto del vivaio, uno dei giovani di maggior talento che ha già l’età dei grandi per imporsi finalmente in Serie A dopo una lunga rincorsa. Il sogno, uno dei tanti, si può realizzare presto. Questa può essere l’estate del grande salto. Il Cagliari è già avanti, Ambrosino seguirebbe Guido Angelozzi che lo aveva portato al Frosinone e ora è pronto a richiederlo di nuovo al Napoli per la sua nuova avventura in Sardegna”

