“Più Beukema che Ndoye, ma la strada è ancora lunga! Osimhen? Difficile una sua cessione al Liverpool…”

Luca Marchetti, giornalista Sky Sport ed esperto di mercato, ha commentato ai microfoni di Marte Sport Live le trattative che vedono protagonista il Napoli.

“Osimhen è sempre stato un “caso”, ma come qualsiasi giocatore di qualsiasi squadra che sia in procinto di lasciare la propria società di appartenenza. Siamo ancora a giugno, c’è una clausola su cui il Napoli è irremovibile, ci sono squadre che forse non sono la sua prima scelta, e poi il mercato degli attaccanti che non è facilissimo. Quindi, se Osimhen è un caso, lo sono ancor di più Gyokeres o Vlahovic. Beukema ha dato un sì più convinto di quello di Ndoye al Napoli, perchè con quest’ultimo non c’è ancora l’accordo nel dettaglio sul contratto, bisogna continuare a lavorarci. Beukema è più avanti da questo punto di vista, anche se entrambi si sono mostrati felici all’idea di lavorare con Conte. Il Bologna ha molti giocatori che piacciono ed ovviamente non vuole venderli tutti, da questo punto di vista potrebbe valere il detto chi prima arriva meglio alloggia. Il Napoli non credo possa prenderli entrambi o almeno non nello stesso momento. La presenza della clausola di 28 milioni per Lucumi, valida fino al quindici luglio, mette il Bologna nella condizione di poter perdere sia Beukema che Lucumi, trovandosi senza i due centrali di difesa. Per questo è possibile che il club felsineo attenda prima di cedere, eventualmente, Beukema. Ndoye sicuramente si trova sul podio dei desiderata del Napoli insieme a Sancho e Lang, poi ci sono altri nomi come Chiesa che andrebbero a ricoprire il ruolo di esterno offensivo. Ricordiamo che il Napoli oltre a comprare deve vendere diversi elementi, Lindstrom, Ngonge, che penso sarà pedina di scambio nella trattativa con il Torino per Milinkovic-Savic e diversi altri. Meret dovrebbe firmare oggi il rinnovo e non teme la concorrenza che si vedrà se arriverà a Napoli il portiere granata. Trovo difficile l’ipotesi di uno scambio con il Liverpool tra Osimhen e il duo Chiesa-Nunez, soprattutto considerando che quest’ultimo viene valutato una somma che si avvicina molto al valore della clausola del nigeriano. Per quanto riguarda invece l’ingaggio ci saremo, perché Osimhen percepisce dieci milioni annui che potrebbero essere la somma degli stipendi di Chiesa e Nunez. A Napoli non arriverà un sesto centrocampista se prima non si definiscono le cessioni in quella zona di campo, segnatamente quelle di Cajuste e di Folorunsho. Potrebbe arrivare eventualmente un giovane e non un sesto titolare. Musah del Milan era stato bloccato quando si pensava che Anguissa sarebbe andato via. È vero, Lobotka ha una clausola che potrebbe essere esercitata a luglio: il pericolo si pone solo quando un giocatore vuole andare via, in caso contrario la clausola non rappresenta un problema”.