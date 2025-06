Dalma racconta Diego: “A 12 anni mi regalò una macchina…”

Di aneddoti su Diego Maradona ce ne sono a centinaia. Ma quando a raccontarli è la primogenita del Pibe de Oro, Dalma, l’effetto è doppio: tenerezza e ironia. Dal Corriere dello Sport.

Ospite del programma argentino Perros de la Calle, Dalma ha ricordato con un sorriso il giorno in cui, per i suoi 12 anni, ricevette dal padre un regalo di compleanno tanto generoso quanto inadatto. «Avevo detto per strada “che bella macchina!” come si dice “che bel cane”», ha raccontato. Due mesi dopo, per il suo compleanno, Diego la chiamò e le disse: «Scendi in garage, c’è una sorpresa per te». Era un New Beetle, gialla fiammante. Ma lei, con assoluta schiettezza, gli restituì le chiavi: «Gli dissi che non potevo usarla, avevo solo 12 anni». Diego non la prese bene. «Mi chiamò ingrata, mi diede della cattiva. Ma poi, due mesi dopo, capì e mi chiese scusa per come aveva reagito». Il lieto fine arrivò a 17 anni: «Mi ero guadagnata i soldi per comprarmi una Ford Ka, la mia auto preferita, e litigammo perché voleva comprarmela lui. Mi disse che un giorno, da padre, avrei capito. E oggi, con una figlia, lo capisco davvero».