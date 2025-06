Chiesa e Nunez, operazioni slegate: occorre aver pazienza

Continua la ricerca di esterni e punte. E il Napoli ha scelto di farla soprattutto in Premier. Il club monitorato è quello dei Reds. Scrive Il Mattino: “Napoli e Liverpool tengono riservata la call per Chiesa a Nunez: sono, in realtà, due operazioni che non procedono di pari passo e sono sicuramente slegate l’una dall’altra. Il vero nodo per Chiesa è il suo ingaggio: se l’esterno ex Juventus e Fiorentina riduce lo stipendio (ora sugli 8 milioni), l’accordo con i Reds non sembra impossibile. Ma bisogna pazientare, senza dare per imminente una trattativa complessa. Come quella per Darwin Nunez, visto che in Premier è in corso un valzer di punte che potrebbe interessare anche l’uruguaiano. In stand-by Milinkovic-Savic e Musah. Non c’è tutta questa fretta. Rafa Marin andrà al Villareal: un miione per il prestito e 15 per il riscatto che gli spagnoli non vogliono obbligatorio”

Factory della Comunicazione