CdS – Osimhen: nessun indizio, nessuna conferma, ma il tempo stringe

L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, in vacanza in queste settimane, è stato contattato direttamente dal Galatasaray per confermargli la volontà di averlo in maniera definitiva, ma lui non ha ancora dato risposte, nell’uno o nell’altro senso. Il Corriere dello Sport scrive: “Nessun indizio, nessuna conferma. Solo una verità implicita: il tempo stringe, ma a quanto sembra non per lui. Stringe per il Napoli, per il Gala, per gli arabi. L’attesa non potrà durare ancora a lungo, ma se Osimhen deciderà di accettare l’offerta saudita, allora la porta si aprirà. Non ci sarà bisogno di trattative, né di giochi al ribasso. La clausola da 75 milioni parla chiaro. Basterà un bonifico – o una rateizzazione – per scrivere la parola fine su una storia che è stata bella e vincente, ma che si è deteriorata con il tempo”.

Factory della Comunicazione