Mercato Napoli – Sarri pensa a Raspadori, la richiesta di ADL resta la stessa

Il Napoli prepara la squadra che affronterà la prossima stagione, non solo con acquisti mirati, ma anche con uscite che porterebbero soldi da investire, ed in tal senso pare che la Lazio abbia pensato a Raspadori per il futuro. Il Corriere dello Sport scrive: “Come si migliora la Lazio? Prendendo un centravanti che abbia più gol in canna di Castellanos o riesca a far girare l’attacco come riusciva a Mertens, finalizzatore da 20 gol a campionato nel Napoli dei bei tempi. L’estate scorsa si è chiusa l’epopea di Immobile a Formello. Taty, alla prima stagione da titolare in Serie A, ha realizzato 10 reti in 29 presenze. Può fare meglio, ma un dato di fatto è insopprimibile. L’argentino segna gol belli e difficili, gli piace l’assist, non è uno sfondatore, si esalta con un attacco a due punte. Dia, per il tecnico toscano, ha un senso del gol più spiccato. Concorrenza aperta. Qualora arrivassero proposte per Castellanos (valutato oltre 30 milioni da Lotito e attenzionato in Premier), Sarri chiederebbe Raspadori, il suo 9 ideale per opportunismo, capacità di proteggere palla e muoversi da regista offensivo. Da chiarire due aspetti. De Laurentiis lo valuta 30 milioni. La Lazio non ha mai alzato il telefono per aprire una trattativa. Al momento solo un’idea”.

