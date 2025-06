L’attacco dei sogni di De Laurentiis gioca in Premier

Ad Antonio Conte non dispiacciono Chiesa e Lucca, così, per dare al Napoli un0snima italiana, ma il friulano rappresenta il piano B. ADL, oltre all’ex bianconero, vuole altro dai Reds. Il patron azzurro pensa a Darwin Nunez. Il Mattino scrive: “Per prima cosa, Chiesa vedrà il Liverpool nei prossimi giorni, ma sicuro prima dell’8 luglio, quando prende il via la preparazione estiva dei Reds. Chiederà la cessione a titolo definitivo e non il prestito. Il Napoli potrebbe arrivare a offrire 8 milioni. Lui è legato da un contratto fino al 2028 con il Liverpool e guadagna 7,8 milioni più bonus. I Reds in queste ore hanno annunciato la firma di Florian Wirtz dal Bayer Leverkusen. E poi c’è l’uruguaiano: ora guadagna 7,6 milioni di euro (per altri tre anni) e il Liverpool lo valuta circa 60 milioni. Non è semplice, ma il fatto che in agenda i suoi manager hanno un altro appuntamento a Milano con Manna è la prova che l’affare è ancora in piedi. Per Nunez gli azzurri sono pronti a un vero e proprio all-in. In Premier, nel Manchester United, c’è anche Sancho: pure la Juventus lo vuole, va in scadenza nel 2026 e magari si può strapparlo a un prezzo d’occasione. D’altronde, l’arrivo di De Bruyne dopo quello di McTominay, azzera gli eventuali dubbi dei top player inglesi ad approdare in serie A: l’Italia torna a essere un approdo affascinante. Dunque, non è un caso che i procuratori di Nicolas Jackson del Chelsea lo abbiamo proposto a Manna”

Factory della Comunicazione