Koulibaly: “Spero di rivedere presto i miei ex compagni azzurri”

Kalidou Koulibaly, ex difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni presso SportMediaset sull’arrivo di Inzaghi come suo nuovo allenatore e ha anche parlato del rapporto con De Laurentiis:

“Volevamo dimostrare che siamo una squadra unita e con dei valori, lo abbiamo dimostrato in campo e dobbiamo continuare così. Abbiamo lavorato solo pochi giorni con Inzaghi, ma abbiamo giocatori che lo conoscono bene e molto intelligenti, gli abbiamo dato tutte le informazioni che potevano essergli utili. Lo abbiamo dimostrato sul campo e ora dobbiamo continuare. Arriviamo dal calcio europeo, non credo che ci abbiano sottovalutati, ma per valorizzare questa partita dobbiamo continuare come abbiamo iniziato.

È un grande tecnico, lo ha dimostrato arrivando in finale di Champions League, può darci la sua esperienza. Peccato per loro che non hanno vinto il campionato, anche se sono contento per il Napoli. È venuto a rinfrescare la mentre di tutti, sappiamo il calcio che vuole e la sua mentalità sul campo, poi lo conoscete meglio di me e sapete che non molla mai. Sapeva che potevamo fare qualcosa di grande contro il Real Madrid ed era il primo a crederci, lo abbiamo confermato in campo. Ora tutte queste cose vanno valorizzate domani con una bella vittoria”

Senti ancora i tuoi ex compagni del Napoli? “Sì li sento ancora e sempre, sono molto legato al Napoli, il mio cuore è sempre lì. Sono davvero contento per tutti, per la vittoria del quarto scudetto. Ho mandato un messaggio anche al presidente De Laurentiis perché sta facendo un grande lavoro. Sono stato otto anni a giocare nel Napoli, sono molto orgoglioso di questo. Spero di rivedere presto i miei ex compagni azzurri”.