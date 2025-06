E’ stato un sogno e un’ossessione da subito e il Napoli non mollerà. La volontà di Darwin c’è

U n sogno azzurro da rincorrere, a costo di fermare tutto il resto. Perché Darwin Núñez è la priorità, l’ossessione, la figura chiave per rinforzare l’attacco del Napoli. È il centravanti che piace più di tutti, l’unico per cui vale la pena aspettare ancora. Non si chiuderà per altri prima di sapere con certezza se c’è davvero una possibilità concreta di portarlo al Maradona. I contatti con il Liverpool non si sono interrotti e continueranno anche nei prossimi giorni: si parlerà di cifre, di formule, ma soprattutto di margini. E se esistono, il Napoli proverà ad entrarci con forza.

