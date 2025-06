Difesa: Italiano “blocca” Beukema, l’assalto è a Scalvini

La miglior difesa del campionato, quella azzurra. Lo scorso anno, inutile negarlo, la solidità del pacchetto arretrato è stato uno dei motivi principali, se non il più importante, ad aprire la strada al successo. Il Napoli ha intenzione di blindarla maggiormente. Scrive Il Mattino: “I l Bologna ha deciso di cedere Ndoye al Napoli: non solo perché lo svizzero ha trovato l’accordo con gli azzurri, ma anche perché deve far cassa. Ballano pochi milioni tra la richiesta del Bologna (40 milioni) e l’offerta di De Laurentiis (attorno ai 30 milioni). Su Beukema c’è la frenata di Italiano, mentre per Ferguson lo stand-by è legato al fatto che Anguissa vorrebbe rispettare il contratto, magari con un piccolo aumento (che il Napoli non gli farà mancare). A questo punto, ecco che davvero prende quota la trattativa per il gioiello dell’Atalanta , Scalvini . Sempre nell’ottica dell’anima tricolore: dopo il colpo Buongiorno, ecco l’altro talento del made in Italy. La quotazione è degna dei crac: 50 milioni. Ma è solo la base per trattare. In ogni caso, per Comuzzo gli azzurri a gennaio erano arrivati quasi a quota 35 milioni. Ed è stato il difensore viola a fare retromarcia.”