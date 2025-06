Chiesa, i Reds non lo regalano, ma magari una formula morbida…

E’ sempre in ottica Napoli, Federico Chiesa. Magari per tornare in Serie A, perchè no, riprendersi la maglia azzurra della Nazionale…Ne scrive il CdS, facendo riferimento ad una “formula morbida”: “Il figlio d’arte e campione d’Europa nel 2021 è sempre stato ai margini del Liverpool e sta cercando una nuova avventura. Il Napoli ci pensa, lo studia, aspetta di capire se ci sono le condizioni per impostare una trattativa. Il nodo principale è l’ingaggio: alto, fuori dai parametri azzurri. Ma il tempo può aiutare e ha già parlato con l’agente del giocatore, Fali Ramadani. […] Il Liverpool, un anno fa, ha investito su di lui 12 milioni per strapparlo alla Juventus. Non una cifra folle, ma abbastanza per voler rientrare almeno in parte. I Reds non vogliono regalarlo, ma potrebbero aprire a una formula morbida, con prestito e riscatto. Il Napoli osserva, ma prima dovrà muovere qualche pedina in uscita per liberare lo spazio necessario. Anche in termini di slot offensivi. Per ora, però, tutto resta congelato. Finché c’è una possibilità concreta per Núñez, il Napoli non farà mosse affrettate. Conte vuole costruire il suo attacco a partire da lì, da un centravanti che sappia attaccare la profondità, tenere il pallone, far salire la squadra. E Darwin risponde a tutte queste caratteristiche. Aggiungerebbe competitività, gol, anche fantasia”

