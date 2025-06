, il gioiello belga che ha vinto tutto col City a cui ilNapoli si affida per rinnovarsi. De Bruyne, colpo a parametro zero, è l’antipasto di un mercato che il Napoli sta costruendo – e che domani ripartirà – con il chiaro obiettivo di rinforzare la squadra e rinfoltire la rosa in vista dei molteplici impegni. Kevin il biondo si sistemerà al centro del campo, toccherà a Conte capire dove, come equando sfruttarlo. Attorno a lui ruoterà il Napoli del futuro che, con il ritorno inl’ambizione rinnovata del campionato e la novità della Supercoppa Italiana con final four sarà impegnato in quattro competizioni e ha già messo in conto oltre una cinquantina di partite per divertirsi consapevole di avere poco tempo durante la settimana per rifiatare. Proprio per questo motivo servirà una rosa ampia come auspicato da Conte in tempi non sospetti. Dalla porta all’attacco, quantità e qualità in tutti i reparti per sentirsi sempre più forti e pronti per competere ad alti livelli in ogni contesto. Ripartendo da una base solida alla quale aggiungere tasselli per innalzare il tasso tecnico e di esperienza soprattutto nelle alternative.