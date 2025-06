“Il Napoli è ostaggio di Osimhen, ma De Laurentiis non vuole cederlo alla Juventus. Il Bologna supervaluta Ndoye”

“E’ un momento del mercato italiano dove i grandi club sono un po’ ostaggio dei calciatori importanti ma in esubero: vale per Osimhen ed il Napoli, per la Juve con Vlahovic, l’Inter con Calhanoglu, il Milan con Theo e altri ancora… I grandi esuberi stanno condizionando il mercato delle loro squadre. Vlahovic non vuole rinnovare, mentre Theo non vuole lasciare il Milan per andare in Arabia. Calhanoglu vuole andare in Turchia, ma il Galatasaray fa offerte al ribasso, e Osimhen sfoglia la margherita… Sono tutte situazioni che dovranno essere sbloccate, altrimenti le società non potranno fare acquisti di un certo peso. Victor può andare alla Juventus, in caso di addio di Vlahovic? Con Giuntoli, sarebbe stata un’operazione abbastanza chiara, ma è anche vero che Comolli si è interessato ad Osimhen. Il coltello dalla parte del manico ce l’ha De Laurentiis, che non vorrebbe cederlo alla Juventus. Non a caso, i bianconeri si stanno guardando attorno, pensando allo svincolato David e a Viktor Gyokeres.

Osimhen ha dato il suo gradimento alla Juve, ma non è in scadenza e c’è una trattativa da fare con il Napoli, che non gradirebbe venderlo ai bianconeri. La Juventus non può impantanarsi sul nigeriano. Ndoye più Beukema al Napoli? Il Bologna alza barricate e supervaluta Ndoye con cifre addirittura superiori ai 50 milioni di euro, delle somme ben distanti da ciò che aveva in mente il club azzurro per riuscire a prendere sia l’esterno sia il difensore centrale, vuole pagare Ndoye e Beukema con i soldi della clausola di Osimhen, ma anche qualcosa di meno: 70-75 milioni per entrambi, con il solo olandese che costa una trentina. Ndoye piace sicuramente, lo volevano già a gennaio dopo l’addio di Kvara. Sono due calciatori indicati espressamente da Conte, che dà la priorità a chi conosca già il campionato italiano, per esempio Lucca e Lookman per l’attacco”